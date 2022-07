Anderlecht neemt na 13 jaar afscheid: "Droef, maar dankbaar" en "Mooie vriendschappen met Wasyl, Lukaku, ..."

Afscheid nemen is altijd een beetje moeilijk bij RSC Anderlecht. Nu laten ze er toch ook opnieuw iemand vertrekken.

David Steegen zag zijn contract op 30 juni 2022 aflopen en niet verlengd worden. En dus is de gewezen persverantwoordelijke niet langer verbonden aan de club.

Hij begon bij paars-wit in 2009, schreef in 2018 een boek over alles wat hij tegenkwam en werd in 2020 Head of Public Affairs. Nu is zijn contract niet verlengd.

Een ‘au revoir’, geen vaarwel. Merci pour tout, David Steegen. Lees zijn afscheidscolumn op https://t.co/JZSigftlAs. 🟣⚪ Anderlecht (@rscanderlecht) July 1, 2022

"Jan Mulder werd het Park uitgejaagd door een autoritaire Duitse trainer. Van Ludo Coeck mochten we zelfs geen afscheid nemen. Na 13 seizoenen ben ik einde contract en is het mijn beurt. Ik ben droef maar dankbaar", klinkt het in de afscheidscolumn van Steegen op de webstek van Anderlecht.

"Het was allemaal zo mooi. Kostbare herinneringen zijn vanaf nu mijn deel. Mooie vriendschappen met onder méér Wasyl, Gillet, Proto, Lukaku, Dendoncker, Kljestan, Frutos, Baseggio, Boeckx zullen verder bloeien. RSC Anderlecht is voor eeuwig mijn huis, mijn club."