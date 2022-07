'Barçagate' neemt nieuwe proporties aan: voorzitter huurde bedrijf in om positief nieuws over hem te brengen

Het mocht wat kosten om er goed uit te komen in de pers en op sociale media... Voormalig Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zit in nauwe schoentjes nu de Spaanse media nieuwe onthullingen hebben gedaan in 'Barçagate'. Bartomeu komt er niet zo best uit.

Bartomeu wordt al sinds februari verdacht van corruptie en werd zelfs even opgepakt. Hij werd vrijgelaten op borg, maar nu zijn er nieuwe ontwikkelingen aan het licht gekomen. Bartomeu en een aantal collega's zouden bedrijven hebben ingehuurd om spelers om negatieve stemmen - waaronder spelers - in diskrediet te brengen op sociale media. Ook zou hij journalisten hebben betaald. Cadena SER schrijft dat de Catalaanse politie berichten heeft onderschept waaruit blijkt dat Bartomeu een ander bedrijf, Nicestream, de opdracht gaf om accounts op social media aan te maken om positief over Bartomeu te berichten en tegenstanders te belasteren. Ook zou Bartomeu contracten hebben vervalst en die ook voor de club verborgen hebben gehouden.