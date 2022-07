OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits te pakken en legt hem vast voor vier seizoenen

Zoals gisteren al duidelijk werd, heeft Cercle Brugge zijn nieuwe spits te pakken. Het gaat om de Japanner Ayase Ueda, die tot 2026 werd vastgelegd.

Er is een princiepsakkoord. Ayase Ueda is een 23-jarige Japanse spits, die in eigen land voor de Kashima Antlers uitkwam. Bij die club scoorde Ueda tien doelpunten in achttien wedstrijden.

Ueda, die met Japan op de Olympische Spelen actief was en al negen caps verzamelde bij The Blue Samurai, wordt door Cercle Brugge voor zo'n 1,3 miljoen worden weggeplukt.