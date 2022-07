Eerste Nationaler pakt uit met jeugdinternational die wordt weggeplukt bij Club NXT

Knokke FC heeft een knappe transfer aangekondigd vrijdagavond.

Ze maakten namelijk de komst van Noah Aelterman bekend. De 21-jarige Aelterman komt over van Club NXT. Een gevolg van de komst van goalgetter Lennart Mertens bij Club NXT? Het zal niet met zoveel woorden gezegd worden bij de belofteploeg van Club Brugge maar het lijkt er wel op.

Aelterman zet zijn carrière dus volgend seizoen verder in Eerste Amateur maar was in het verleden een groot talent. De linksvoetige aanvaller speelde achtereenvolgens voor de U15, U16, U17 en U19 van de Rode Duivels. Hij speelde in de jeugd voor Molenbeek en AA Gent en trok in 2019 naar Club Brugge. Daar kwam hij net op het goede moment aangezien hij met Club NXT al kon proeven van het profvoetbal in 1B.

In die competitie had hij het echter lastig en wist hij in meer dan 1.000 minuten slechts één keer te scoren. In de UEFA Youth League ging het Aelterman beter af met 4 doelpunten uit 7 partijen.