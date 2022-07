KV Mechelen heeft nieuwe spits bijna beet, laatste details moeten uitgeklaard worden

KV Mechelen heeft zijn nieuwe spits bijna beet. Julien Ngoy heeft zelf zijn zinnen gezet op een avontuur bij Malinwa en het lijkt erop dat er enkel nog wat details moeten uitgeklaard worden.

Het hangt nu al een paar dagen in de lucht... Ngoy kon rekenen op heel wat binnen- en buitenlandse interesse, maar het project van KV Mechelen lijkt het te gaan halen. Bij KVM is hij zo goed als zeker van een basisplaats en dat trekt hem natuurlijk aan. Enkel de laatste komma's moeten nog in het contract gezet worden vooraleer de 24-jarige spits zal tekenen.

Vorig seizoen scoorde hij vier keer bij Eupen, maar verrichtte vooral veel werk in de schaduw van Smail Prevljak. Als hij volop zijn kans krijgt als eerste spits zijn ze er bij KV Mechelen van overtuigd dat hij nog veel meer zal scoren.