Officieel 'Here we go': 17-jarig aanvallend talent heeft verlengd bij Anderlecht

Het is nog even wachten tot Esposito officieel neerstrijkt op Neerpede, maar Anderlecht heeft wel al een akkoord gevonden met een andere aanvallende speler.

Want Paars-Wit maakte zelf bekend dat het contract van het 17-jarige talent Mario Stroeykens verlengd wordt. Het contract van Stroeykens liep tot medio 2023, nu is dat met één seizoen verlengd, tot juni 2024. Het lijkt er zo op dat ze Stroeykens voor het jaar van de waarheid te zetten. Aangezien hij in zijn laatste contractjaar zomaar transfervrij kan vertrekken.

Stroeykens debuteerde op 15 januari tegen Eupen voor de eerste keer bij Anderlecht. Verder dan enkele invalbeurten kwam hij echter amper. Zo wist hij ook nog niet te scoren in de Belgische competitie of in de Beker.