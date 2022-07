Needle spiking op de tribune van KV Mechelen: geen prikletsels of vergiftiging vastgesteld

Er zijn voorlopig geen prikletsels of vergiftigingen vastgesteld na de wedstrijd tussen KV Mechelen en RC Genk in mei. Dat heeft het parket gemeld. Supporters werden onwel na die wedstrijd en er werd gesproken van needle spiking.

Tijdens de wedstrijd tussen KV Mechelen en RC Genk werden 14 supporters onwel. Er werd gezegd dat het om needle spiking zou gaan. 8 personen hadden een prik gevoeld. Na onderzoek werden er tot nu toe nog geen bewijzen van prikletsels of vergiftiging gevonden. Dat liet het parket in een persbericht weten.

"In deze fase van het gerechtelijk onderzoek konden er door de deskundigen geen prikletsels of tekens van vergiftiging worden vastgesteld", schreef het parket. "Sommige vaststellingen van priksporen konden ook een andere oorzaak hebben, zoals een insectenbeet. Er zijn tot nu toe dan ook nog geen objectieve elementen gevonden die je in verband kan brengen met het prikken met een spuit en/of het toedienen van stoffen."