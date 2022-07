Zulte Waregem op weg naar nieuwe balans? Twee nieuwe verdedigers én Belgische middenvelder zijn voorlopig schot in de roos

Zulte Waregem begint op 23 juli 2022 aan het nieuwe seizoen met meteen een belangrijke thuiswedstrijd tegen Seraing. Er is alvast hoop na een heel moeilijk seizoen.

Met Mbaye Leye kwam een nieuwe coach en een nieuwe visie en ondertussen zijn er als in de dagen toen Leye nog speler was bij Essevee een aantal goed uitgekiende transfers gedaan om de ploeg te versterken.

Jong talent als Miroshi of Sangaré een kans geven? Waarom niet. Stan Braem? Kan je weinig mee misdoen. En als je een stevige Belg als Rommens kan halen? Altijd doen.

Bovendien staat het voorlopig achterin heel wat steviger dan vorig seizoen, zo lijkt het wel. Of oefenwedstrijden echt van belang zijn? Neen, zeker niet altijd. Maar tot op heden werd indruk gemaakt. 0-5 in Oudenaarde, 0-3 in Harelbeke, 0-7 in Petegem en 1-1 tegen Charleroi.

Nog maar één doelpunt geïncasseerd, al viel van dat vroege tegendoelpunt tegen de Zebra's wel wat te zeggen. En toch is het anders dan 2021. Vorig jaar werd het 2-4 in Oudenaarde en werd meteen 0-4 verloren van Union in een oefenpartij. Dan ziet het er nu voorlopig wat beter uit. Met dank ook aan Rommens onder meer, die vanop het middenveld voor extra balans zorgt in de ploeg.

Lopez en Drambaev

Twee nieuwkomers maken ook de nodige indruk. Met Borja Lopez kwam er een transfervrije speler uit Spanje die heel wat ervaring meebrengt, met Oleksandr Drambaev wordt een hele goede linksachter gehuurd.

Als dat de ingrediënten kunnen zijn van een jaargang waarin Essevee minder doelpunten slikt, zou dat in een jaar waarin er 3 of 4 ploegen zakken al een eerste ferme stap richting redding kunnen betekenen. En daar is het Essevee om te doen.