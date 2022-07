Alfred Schreuder gaat met Ajax zwaar onderuit in oefenwedstrijd

Alfred Schreuder heeft met Ajax een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen Paderborn verloren ze met 2-5.

Ajax is op oefenstage in De Lutte. Als afsluiter speelden ze tegen Paderborn die in de 2e Bundesliga spelen.

Al na een paar minuten kwam Ajax achter na een doelpunt van Raphael Obermair. Daarna stelde Ajax orde op zaken. Ze scoorden 2 keer via Mohamed Ihattaren.

Na de rust wisselde Alfred Schreuder eerst 6 spelers. Een kwartier later werden ook de 4 overige basisspelers (de keeper niet meegerekend) gewisseld. Daarna zakte Ajax helemaal weg. Paderborn scoorde nog 4 keer en Ajax ging met 2-5 de boot in.