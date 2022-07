'Drie clubs laten interesse blijken om Cristiano Ronaldo bij United weg te halen'

Heel wat commotie gisteren toen bekend werd dat Cristiano Ronaldo aan Manchester United gevraagd had verkocht te worden. De Portugees wil in de herfst van zijn carrière Champions League-voetbal spelen en dat is momenteel niet aan de orde bij United.

Ronaldo is ook niet blij met de daadkracht van de club, die er maar niet in slaagt om snel grote versterkingen aan te trekken. Hij is niet naar United gekomen om Europa League te spelen en heeft dat ook aangegeven aan het bestuur. Er zijn ook al gegadigden om hem aan te trekken die wel kunnen voldoen aan zijn eisen. Hij wil sportief de laatste jaren van zijn carrière niet in het vergeethoekje belanden. Napoli, Chelsea en Bayern München zouden zijn komst wel zien zitten. De Londenaren zouden hem zien als vervanger van Lukaku, gezien hij nog altijd garant staat voor een hoop doelpunten.