Nieuwe transfer Anderlecht overleeft vuurdoop met glans en lijkt perspectieven te gaan bieden

In de gewonnen oefenmatch tegen Roda JC was er ook aandacht voor het eerste optreden van één van de nieuwe transfers: Ishaq Abdulrazak. De jonge Nigeriaan overleefde zijn vuurdoop met glans.

Het is duidelijk hoe Felice Mazzu gaat spelen: het wordt een 3-5-2. Dat systeem was te zien in al de oefenmatchen die Anderlecht tot nu toe speelde. Daarin kan Ishaq Abdulrazak de concurrentie aangaan met Amir Murillo (als die blijft). Tegen Roda werd de 20-jarige Nigeriaan daar uitgespeeld en dat deed hij zeker niet slecht.

Hij nam initiatief, verdedigde sterk en toonde een goeie techniek. Daartegenover stonden wel nog wat fouten tegen de positionering, maar het lijkt een stevige jongen te zijn. Verdedigend stond hij meer dan zijn mannetje, aanvallend twijfelde hij nog een paar keer in bepaalde situaties. Maar er zit muziek in...