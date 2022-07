Muleka stuurt kat naar stage en wil transfer forceren

Dat hij zijn transfer nog niet beet heeft, zint Jackson Muleka blijkbaar niet. De spits moest zich vandaag melden voor de stage met Standard, maar stuurde zijn kat.

Muleka zijn transfer naar Burnley valt waarschijnlijk in het water, maar met Besiktas had hij nog een ander ijzer in het vuur. De Turken willen hem echter huren en daar heeft Standard weinig oren naar. Muleka bleek dan ook geen zin te hebben om op stage te vertrekken.

Bij Standard probeerden ze hem te bereiken, weet HLN, maar hij nam niet op. Intussen zijn er nog wel onderhandelingen gaande over zijn transfer.

Ook Samuel Bastien meldde zich niet voor de stage, maar de middenvelder hoefde dat ook niet, want zijn transfer naar Burnley zit wel in een afrondende fase.