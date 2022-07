"Piste heropend? Zwitserse middenvelder wordt opnieuw genoemd bij Club Brugge'

Volgens het Zwitserse Blick zijn er onderhandelingen bezig tussen Club Brugge en Kastriot Imeri, een Zwitserse middenvelder van Servette Genève.

Die geruchten zijn niet nieuw, want een tweetal weken geleden doken ze al op. Nu schrijven de Zwitsers dat er concrete toenadering is voor de middenvelder, die nog een jaar contract heeft bij Genève. Dat zou zijn transferprijs naar beneden halen, want zijn marktwaarde wordt geschat op 8 miljoen.

Hij zou toch nog vijf miljoen moeten kosten, maar volgens de krant zou hij Brugge zien als een opstap richting de top. Hij spreekt ook Frans, wat de integratie moet vergemakkelijken.