Opmerkelijk: Nederlandse verdediger krijgt vijf wedstrijden schorsing na gokken op Eredivsie-wedstrijden

De naam van Tom Beugelsdijk (31) werd vorig seizoen genoemd in een grootschalig onderzoek naar matchfixing. De cultverdediger werd in dat onderzoek vrijgesproken, maar krijgt een schorsing opgelegd. Beugelsdijk zou online hebben gegokt op wedstrijden uit de Eredivisie, wat verboden is.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft Tom Beugelsdijk een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd. Zo gokte Beugelsdijk in zijn periode bij ADO Den Haag op een wedstrijd van zijn eigen team, toen de speler weliswaar geblesseerd was en dus niet in actie kwam. In Nederland is het voor profspelers verboden om te gokken op wedstrijden van de eigen competitie. Voor het overtreden van deze regels moet Beugelsdijk drie wedstrijden effectief aan de kant blijven. Op dit moment zit Tom Beugelsdijk zonder club, nadat zijn aflopend contract bij Sparta niet verlengd werden. Beugelsdijk is doorheen de jaren uitgegroeid tot een cultfiguur in de Eredivisie. Bij ADO Den Haag, Dordrecht en Sparta speelde de bikkelharde verdediger net geen 300 wedstrijden in het betaald voetbal.