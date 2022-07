Gheysens pompte al 80 miljoen van eigen geld in Antwerp: "Als ze sportief successen halen, volgen de inkomsten vanzelf"

80 miljoen, dat is wat Paul Gheysens met zijn nieuwste kapitaalsverhoging al in Antwerp gepompt heeft. Geen probleem, want zijn persoonlijk vermogen wordt op 1 miljard euro geschat en hij neemt er amper risico mee.

Antwerp heeft het geld nodig, want er zijn weinig inkomsten en de loonkosten zijn hoog. Maar Gheysens wil ook zo snel mogelijk Club Brugge het vuur aan de schenen leggen. En dat kost geld. “Antwerp wil deze mercato fors uithalen, zoveel is duidelijk. Dat kost geld. En dat is er nu weer wat meer", aldus sporteconoom Wim Lagae van de KU Leuven in Het Nieuwsblad. Daarbij zal hij zijn centen ooit wel terugzien, meent Lagae. Gheysens wil vooral sportief uitblinken. “Lukt dat, dan volgen de inkomsten vanzelf”, zegt Lagae. “Denk maar aan de Europese verdiensten, de uitgaande transfers, de hogere commerciële waarde, meer abonnees...”