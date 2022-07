Manchester City wil vervanger van Aké in Spanje halen

Nathan Aké is volgens journalist Fabrizio Romano zo goed als rond met Chelsea om zijn terugkeer af te ronden. Manchester City zal dus op zoek moeten gaan naar een vervanger van de Nederlandse international en mikt op enkele toppers uit o.a. La Liga.

Volgens The Daily Telegraph heeft City zijn oog laten vallen op zowel Pau Torres (25) van Villarreal als Jules Koundé (23) van Sevilla. Beide verdedigers zijn al enkele seizoenen sterkhouders bij hun Spaanse clubs. De Fransman van Sevilla kan ook rekenen op de interesse van o.a. Chelsea en FC Barcelona. Hun marktwaarde zou tussen de 50 en 60 miljoen euro liggen.

Ook oude bekende Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) zou in beeld zijn bij The Citizens. Koulibaly staat al enkele seizoenen op het lijstje van de Catalanen. De jonge Kroaat Gvardiol van het Duitse Leipzig staat volgens The Daily Telegraph ook op de radar.