📷 Club Brugge krijgt hoog bezoek op stage van ex-trainer

Club Brugge is momenteel nog op stage in het Nederlandse Wageningen. Daar dook ineens ook een oude bekende op: ex-trainer Christoph Daum.

Daum had Club Brugge in het seizoen 2011-2012 van november tot juni onder zijn hoede. Hij loodste blauw-zwart naar de tweede plek, achter Anderlecht. Daum won titels in Duitsland, Oostenrijk en Turkije en is een levende legende in het coachesgilde.

Assistent-trainer Paul Okon was alvast blij met de ontmoeting en het gesprek dat hij had met de Duitser.