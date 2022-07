KV Oostende wint oefenduel tegen Zulte-Waregem

KV Oostende heeft het oefenduel tussen 2 eersteklassers gewonnen. Tegen Zulte-Waregem werd het 3-1. Voor Essevee was het nog maar de 1e oefenpartij.

Vanmiddag was er een oefenduel tussen 2 eersteklassers. KV Oostende en Zulte-Waregem speelden in Oudenburg tegen elkaar. Voor Essevee was het nog maar de 1e oefenpartij.

Na een studieronde was er na bijna 20 minuten het 1e doelgevaar. Het schot van Nick Bätzner was geen probleem voor doelman Louis Bostyn. Op het half uur was het wel raak voor Oostende. Bostyn kon eerst nog wegwerken, maar Fanos Katelaris scoorde in de rebound. 1-0 was ook de ruststand.

Oostende kwam goed terug uit de kleedkamer. Bostyn verhinderde eerst nog, maar Mickaël Biron kon binnentikken en zo de voorsprong verdubbelen. Zulte-Waregem probeerde de aansluitingstreffer te maken, maar pogingen van onder meer Stan Braem en Youssuf Sylla gingen er niet in. In het slot kon Biron zijn 2e doelpunt maken. Even later kwam er nog een eerredder van Zulte-Waregem. Dylan Demuynck trapte een vrije trap rechtstreeks binnen. Eindstand 3-1.