🎥 AA Gent-aanwinst aan het woord

Bij AA Gent is Hugo Cuypers een van de aanwinsten. Hij had op stage een gesprek voor op de sociale media. Cuypers wordt door velen gezien als een modelprof.

"Ik wil er altijd alles uithalen", zei Cuypers. "Ik heb geen idee waar ik zal uitkomen. Het heeft me alleszins al tot Gent gebracht en daar ben ik heel fier op. Zeker omdat ik weet vanwaar ik kom. Ik wil er zeker van zijn dat ik nergens geen spijt van ga hebben, omdat ik iets niet heb gedaan."

