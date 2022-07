STVV-doelman aasde op transfer, maar: "Geen enkele club is komen aankloppen"

Daniel Schmidt (30) kwam in 2019 over van het Japanse Vegalta Sendai, wat maakt dat de doelman een van de langst dienende spelers is in de Truiense kleedkamer. Toch maakt de bijna dubbele meter er geen geheim van dat de tijd rijp is voor een nieuw avontuur.

In Het Belang van Limburg geeft een eerlijke Daniel Schmidt toe dat hij andere lucht wil opsnuiven. "Ik hoopte ook op een volgende stap en voelde me er ook klaar voor. Maar er is niet één club komen aankloppen bij STVV, ondanks mijn sterke terugronde. Maar goed, ik ben hier graag en werk gewoon verder. Op een dag zal het gebeuren." Met het oog op het WK wordt het voor Schmidt (9 caps) belangrijk om elke week onder de lat te staan. "Ganda is nummer één in Japan, ik ben nummer twee of drie. Maar het is mijn ambitie om nummer één te worden. Wat in mijn voordeel spreekt, is dat ik de enige doelman ben die in Europa speelt." "We moeten op het WK tegen Duitsland, Spanje en Costa Rica aan de bak. Een zware groep, maar we zullen er staan", aldus Schmidt, die 77 officiële wedstrijden voor STVV op de teller heeft.