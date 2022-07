📷 Union stelt speciaal shirt voor

Bij Union zijn ze fier op hun geschiedenis en traditie. Daarom dachten ze bij hun nieuwe thuisshirts om die geschiedenis erin te verwerken.

De nieuw thuisshirts zijn van Union Soixante. Dat verwijst naar de ongeslagen reeks van Union tussen 1933 en 1935. Ze waren toen 60 wedstrijden ongeslagen. Dat is nog altijd een record.

Soixante matches sans défaite. ⁰Un maillot pour se remémorer notre histoire en jaune et bleu. 💛💙



Het nieuwe thuisshirt is beschikbaar vanaf 19 juli, online en in onze fanshop. https://t.co/zYk0uQw43n pic.twitter.com/I0VCqY6ClE