🎥 Wat is er net gebeurd?! Canadese speler trapt bijna-doelpunt eigen ploegmaat weg op de lijn

In de Canadese Premier League speelde zondagavond een van de meest bizarre taferelen af dat we ooit gezien hebben in het voetbal.

Het Canadese Valour FC uit Winnipeg nam het zondagavond op tegen de HFX Wanderers uit Halifax. De ruststand was 0-0 maar het is bijna niet te verklaren hoe het komt dat Valour niet 1-0 voor stond.

Na iets meer dan een kwartier leek Alessandro Riggi via de benen van de doelman en half vallend de bal over de doellijn te krijgen maar dat was zonder zijn eigen ploegmaat gerekend. De aanstormende William Akio lijkt wel het shirt van de verkeerde ploeg aan te hebben want in plaats van de bal in doel te leggen, werkt hij de bal weg uit doel met de tip van zijn voet.

De Twitter-beheerder van de club lijkt er nog mee te kunnen lachen want ze reageren met een ferme dosis zelfspot op de video.