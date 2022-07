Helemaal rond: Chelsea haalt Raheem Sterling weg bij Manchester City

Dat zou met bonussen wel nog tien miljoen euro kunnen oplopen. Hij wordt meteen ook één van de best betaalde spelers van Chelsea. Sterling heeft zijn medische testen al achter de rug en er is een akkoord tussen de clubs. De winger was zelf al een tijdje rond met The Blues.

De 77-voudig international van Engeland raakte enkele weken geleden overtuigd van de plannen in West-Londen na een goed gesprek met manager Thomas Tuchel. Sterling is de eerste grote naam die door Chelsea wordt gepresenteerd na de komst van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly als nieuwe eigenaar.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1