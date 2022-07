Bongonda toch niet naar Midden-Oosten? '4 clubs in de running voor winger'

De kans is zeer klein dat Théo Bongonda ook volgend seizoen bij Racing Genk zal spelen.

De winger liet aan het Genkse bestuur al weten dat hij andere oorden wil opzoeken en meerdere clubs hebben dat blijkbaar met gespitste oren opgevangen.

Eerder berichtte Het Belang van Limburg dat Bongonda naar Al Ain zou trekken in Saoedi-Arabië maar dat lijkt nu twee dagen later niet meer vast te staan. Eerder toonde ook het Schotse Rangers interesse.

Maar ook elders in Europa zijn ze wel gecharmeerd door Théo Bongonda. Zo zijn ook Fenerbahçe en Olympiakos geïnteresseerd. Volgens Bongonda's zaakwaarnemer is er nog niets beslist en heeft voorlopig geenenkele ploeg de bovenhand. Bongonda gaat in Genk normaal gezien zijn laatste contractjaar in. Hij werd in 2019 voor 7 miljoen euro aangetrokken.