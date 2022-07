Belgische trainer overleeft nieuwe selectieronde voor titel van 'Coach van het Jaar in Afrika'

Vorige week hadden we een groot interview met Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia. Hij is genomineerd om de 'Coach van het Jaar' te worden in Afrika. Na een volgende schiftingsronde is hij nog steeds in de running.

Op 21 juli wordt de winnaar normaal gezien bekendgemaakt. Saintfiet zit intussen bij de laatste vijf met onder meer ex-Real Madrid-coach Carlos Quieroz. Topfavoriet is sowieso Walid Regragui, die met Wydad AC zowel de nationale titel als de Champions League won. © CAF