Thorstvedt had boodschap voor trainer Vrancken voor hij vertrok: "Dat was leuk om te horen"

Een ploeg van Wouter Vrancken zal fysiek klaar zijn voor de strijd. Dat hebben ze bij Genk ook mogen ondervinden, want ze werden gepusht tot het uiterste. Maar ook tactisch is het leerproces bezig...

Vrancken hoopt er zo snel mogelijk zijn principes in te slijpen. "Met tactiek zijn we vanaf de eerste dag al bezig. Opvallend: toen Thorstvedt vertrok, zei hij tegen mij: 'Coach, doe zo voort. Toon zo veel mogelijk beelden over collectieve en individuele fouten en over zaken die je wel wil zien. Dat heeft deze groep nodig.' Was leuk om te horen", zegt Vrancken in HBvL.

"Je merkt dat sommige jongens de richtlijnen sneller oppikken en uitvoeren dan anderen. Maar dat is normaal. Of wij op tactisch vlak klaar gaan zijn om de handschoen op te nemen tegen Club Brugge, is moeilijk te voorspellen. Zij zijn al langer op dezelfde manier bezig. Maar we gaan op de ingeslagen weg voort.”