Ajax plukt jonge verdediger weg bij rivaal AZ

Ajax heeft een jonge verdediger bij AZ Alkmaar weggeplukt. Owen Wijndal heeft voor 5 seizoenen getekend.

Alfred Schreuder heeft er een nieuwe linksachter bij. Owen Wijndal tekende voor 5 seizoenen. Ajax haalde hem voor 10 miljoen euro van AZ Alkmaar.

Wijndal is 22 jaar en is een jeugdproduct van AZ. Hij maakte als 17-jarige zijn debuut voor het 1e elftal. Nadien kreeg hij steeds meer minuten en de laatste 3 seizoenen was hij een vaste waarde achterin bij AZ. Het afgelopen seizoen was hij in de Eredivisie goed voor 10 assists.