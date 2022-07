Murillo ontbreekt bij Anderlecht, maar heeft daar een goeie reden voor

Geen spoor van Amir Murillo bij Anderlecht voor de oefenmatch tegen Helmond Sport. Dat heeft echter niets te maken met een mogelijke transfer.

Murillo is teruggekeerd naar Panama omwille van persoonlijke redenen. De vrouw van de rechtsachter staat immers op het punt te bevallen en Murillo kreeg toestemming om naar zijn thuisland af te reizen. In zijn afwezigheid kregen zowel Ishaq als Angulo hun kans op rechts tegen Helmond Sport.

Ishaq zal sowieso waarschijnlijk in de basis beginnen dit seizoen, want Murillo moet nog drie matchen schorsing uitzitten na zijn rode kaart tegen Union in de play-offs.