Ploegmaat van Dedryck Boyata bij Hertha Berlijn heeft teelbalkanker

Slecht nieuws voor de ploeg van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Marco Richter heeft teelbalkanker. Dat maakte Hertha Berlijn zelf bekend. De tumor zal operatief verwijderd worden.

"Marco krijgt alle mogelijke steun van ons in deze situatie. Wij hopen dat hij zo spoedig mogelijk in goede gezondheid in onze kring zal terugkeren", zegt technisch directeur Fredi Bobic.

Een definitieve diagnose is nog niet gesteld. Van zodra die er is, zal de club daarover verder communiceren.

Marco Richter will be unavailable for the time being. A urological examination revealed a tumour on the testicle, which will have to be surgically removed. A final diagnosis is yet to be made.#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/Wj0tG5YiiT