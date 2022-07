LOSC trekt revelatie uit de Ligue 1 aan

Mohamed Bayo is de nieuwe spits van Lille. Hij heeft voor 5 seizoenen getekend.

Lille heeft een nieuwe spits. Mohamed Bayo (24) komt over van Clermont, waar hij uit de jeugd kwam. Daar maakte hij zijn debuut voor de A-kern in 2018. Toen speelde Bayo nog in de Ligue 2. Nadien werd hij voor anderhalf seizoen verhuurd aan Dunkerque.

Eens terug bij Clermont dwong Bayo mee promotie af naar de Ligue 1. Daar maakte hij indruk met 14 goals en 5 assists en was hij daarmee een van de revelaties. Ook stond hij regelmatig in de basis.

LOSC haalt Bayo voor 5 seizoenen. Ze betalen voor hem 14 miljoen euro. "Ik ben super gelukkig dat ik voor Lille mag spelen. Zij zijn een instituut en een grote club", zegt Bayo.