OFFICIEEL: Jonas Bager verlaat Union, maar blijft actief in de Jupiler Pro League

Jonas Bager (25) belandde in de zomer van 2019 in ons land: Union plukte de Deense verdediger voor 300.000 euro weg bij Randers. Na drie seizoenen bij de Unionisten liep het contract van Bager onlangs af.

De sobere Deense verdediger had zeker zijn aandeel in het boerenjaar van Union. Bager kwam vorig seizoen 31 keer in actie. Sinds begin juli zat hij zonder club, waardoor hij gratis kon aansluiten bij een nieuwe werkgever.

Het is Sporting Charleroi dat woensdag de transfer van Jonas Bager kon aankondigen. De Deen ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de Zebra's, met een optie op twee extra seizoenen.

Jonas Bager speelde de voorbije drie seizoenen 63 wedstrijden voor Union.