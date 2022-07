Bormans kritisch: "Je verwacht van Anderlecht toch meer klasse, ze verstoppen zich achter nieuwe coach"

Felice Mazzu trok van vicekampioen Union SG naar RSC Anderlecht. En dat hebben ze in Vorst nog niet helemaal verteerd.

“We zijn er nog niet uit met Mazzu, die zaak zal voor de rechtbank beslecht worden. Ik ben nog altijd zeer teleurgesteld in Anderlecht, dat zich verstopt achter zijn nieuwe coach", aldus CEO Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws.

"We gunden hem die stap, maar zijn er met Anderlecht niet uitgeraakt. Nochtans hadden wij recht op een som. De juridische zaak is tegen Felice en dat is jammer."

Budget?

"Je verwacht van Anderlecht toch meer klasse. Ajax is hun grote voorbeeld. Dat is ook bij Club gaan aankloppen voor Schreuder en heeft betaald. Daarvoor gelden nochtans dezelfde regels. Genk heeft ook voor Vrancken betaald. Zo ga je met elkaar om en bouw je een band op."

"Wat is het budget van Anderlecht? 60, 70 miljoen euro? En dan wil je de coach van je buren op zo’n manier weghalen om 100.000 euro te besparen...”