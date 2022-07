Dortmund zet speler op transferlijst omdat nieuwe hoofdcoach niet gediend is met zijn attitude

Edin Terzić neemt komend seizoen de leiding als hoofdcoach bij BVB Dortmund. Hij wil alvast afstand nemen van een speler met een (volgens hem) niet te handelen attitude.

De attitude van Emre Can (oa. ex Liverpool en Juventus) zou volgens de kersverse T1 onhandelbaar zijn om mee verder te kunnen werken. Volgens het Duitse Bild zou Dortmund Can op de transfermarkt hebben gezet omdat Terzić dat gevraagd heeft. De Duitser met Turkse roots zal dus noodgedwongen op zoek moeten naar een nieuwe club.