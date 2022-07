Prognose '22-'23, Plaats 13: Kan Bernd Hollerbach STVV (zonder Brüls?) naar rustig seizoen loodsen?

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: STVV, dat op een zucht van de play-offs strandde en dit seizoen wil bevestigen.

Vorig seizoen

STVV begon met coach Bernd Hollerbach (52) met de nodige vraagtekens aan het seizoen. De Kanaries voetbalden wisselvallig en rond de jaarwisseling leek het weer een seizoen te worden waarin bang naar beneden moest gekeken worden in het klassement. Maar het moet gezegd, de motor sloeg vanaf begin februari aan. Onder impuls van Christian Brüls (zeven doelpunten, zes assists) sloot STVV de competitie af met 23 op 27. Slechts op basis van het doelsaldo moesten de Kanaries de Limburgse rivaal uit Genk voor zich dulden. STVV greep zo net naast de play-offs.

Transfers

Met Bocat en Fabinho haalde STVV twee transfervrije flankverdedigers op Kaya kwam gratis over van Ingolstadt, terwijl met Coppens en Dumont twee Belgen werden toegevoegd aan de kern. De toptransfer -weliswaar op uitleenbasis- voor de Kanaries is ongetwijfeld Gianni Bruno. De Italo-Belg zat bij KAA Gent op een zijspoor, maar bewees eerder bij Cercle Brugge en vooral Zulte Waregem dat hij over een neus voor goals beschikt.

Langs uitgaande zijde werd voormalig aanvoerder Steve De Ridder vriendelijk doch kordaat naar de uitgang verwezen. Cacace verkaste definitief naar Empoli en Balongo koos voor een Pools avontuur. Bij STVV zit de schrik er goed in dat ook draaischijf Christian Brüls nog zal vertrekken. De middenvelder schermt onder meer met concrete interesse van Standard en heeft het stilaan gezien op Stayen.

© photonews

Voorbereiding

STVV boekte tijdens de voorbereiding knappe zeges op Anderlecht, Standard en Viktoria Pilsen. De laatste test was minder succesvol: tegen Seraing werd met 0-2 verloren. Wat opvalt, is dat de Truiense organisatie staat als een huis. In zijn laatste zes oefenduels slikten de Kanaries amper drie tegendoelpunten.

Prognose

Kunnen Hollerbach en co al het goeds van de terugronde herhalen? We durven het te betwijfelen. Veel zal afhangen of Christian Brüls al dan niet aan boord zal blijven. Toch moet STVV ook zonder Kuifje in staat zijn om zich zonder al te veel problemen in rustig vaarwater te voetballen. Bovendien hebben de Kanaries met Gianni Bruno een troef achter de hand. Bruno is een spits die garant staat voor tien à vijftien competitiedoelpunten, wat op het einde van de rit een wereld van verschil kan maken.

STVV mag zich overigens opmaken voor een zware competitiestart. Met achtereenvolgens Union (thuis), KAA Gent (uit), Kortrijk (uit) en Anderlecht (thuis) staat er hen een stevig vierluik te wachten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. STVV

14. Kortrijk

15. Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing