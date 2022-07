Prognose '22-'23, Plaats 12: Na vijf jaar keert Westerlo terug op hoogste niveau: basis voor rustig seizoen is gelegd

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Westerlo, dat na vijf seizoen in het vagevuur terug van weggeweest is!

Vorig seizoen

Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat Westerlo de te kloppen ging worden in 1B. De Kemphanen waren een maatje te sterk voor de concurrentie. In het slot van het seizoen liet Westerlo het enkele keren na om het helemaal af te maken, maar uiteindelijk mochten ze juichen nadat concurrent RWDM de boot in ging tegen Deinze. Na vijf seizoenen in 1B mag Westerlo -mede dankzij de stevige investeringen van voorzitter Oktay Erçan- komend seizoen terug meedoen met de grote jongens.

Transfers

De sportieve cel van Westerlo heeft er al enkele drukke weken opzitten. De contracten van jongens als Rubin Seigers en Jan Bernat werden verlengd. Spits Lyle Foster werd definitief vastgelegd, terwijl jonkies Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus nog een extra jaar worden gehuurd van Club Brugge.

Westerlo ging op de rechtsachter voor Joren Dom, die uiteindelijk voor OH Leuven koos. De Kemphanen hebben dit opgelost door Bryan Reynolds te huren van AS Roma. Het wordt uitkijken naar wat huurling Nene Dorgeles kan betekenen. De aalvlugge pocketaanvaller komt over van Red Bull Salzburg. Met Ravil Tagir en Griffin Yow werden er nog twee jonge kerels aan boord gehaald.

Toch zorgde Westerlo met de komst van twee Turkse internationals voor de nodige ervaring. Sinan Bolat (33) moet de komende seizoenen het betrouwbare sluitstuk van geel-blauw worden, terwijl er ook veel verwacht wordt van winger Halil Akbunar.

Goed nieuws voor coach Jonas De Roeck is bovendien dat het geraamte van vorig seizoen identiek bleef. Geen enkele basispion heeft de club in het tussenseizoen verlaten. Meer nog, Tuur Dierckx is na zijn zware knieblessure helemaal terug, terwijl de jonge Kyan Vaesen tijdens de voorbereiding al toonde dat hij erg goed bij schot was.

Voorbereiding

Dezelfde coach, veel dezelfde spelers, een positieve flow na de titel vorig seizoen... Nee, het hoeft niet te verbazen dat Westerlo goede resultaten bij elkaar voetbalde. Westerlo won vijf van zijn eerste zes oefenwedstrijden. Vooral in de 6-2 tegen KAA Gent maakte de ploeg van Jonas De Roeck indruk. Dit weekend staat de laatste test tegen AZ op het programma.

Prognose

Alle voortekenen zijn gunstig voor Westerlo. Het huiswerk is -in tegenstelling tot bij veel andere ploegen- nu al nagenoeg af. De kern lijkt gestoffeerd voor een rustig seizoen, met een goede mix tussen jong geweld en ervaren rotten. Bovendien zullen jongens als Lukas Van Eenoo, Igor Vetokele en Tuur Dierckx erop gebrand zijn om zich te tonen op het hoogste niveau.

Gaat Westerlo Union achterna? Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. Westerlo moet in staat zijn om een rustig seizoen te spelen met af en toe een uitschieter. Dat op termijn de lat dan hoger gelegd zal worden in de Stille Kempen, staat buiten kijf. De Turkse eigenaars willen van Westerlo een blijvertje maken in 1A, en liefst van al nog eentje dat op termijn meedoet voor een plaatsje in de linkerkolom.

