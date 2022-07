📷 Admin MVV steekt op heerlijke manier de draak met Noa Lang: "Met zo'n 30 graden is het ook zonder Lang al heet genoeg gemaakt"

Club NXT oefende zaterdag op het veld van MVV. De Nederlandse tweedeklasser haalde het met het kleinste verschil van de Brugse jonkies. Toch was het vooral -alweer- de admin van MVV die scoorde op social media.

Het moet een van de meest humoristische pagina's zijn in het voetballandschap: MVV. De admin van de Nederlandse Limburgers leukt elke wedstrijd op met humoristische tweets. Ook zaterdag was het weer raak.

Zo was Nederlands international Noa Lang (uiteraard) niet van de partij voor de wedstrijd van zaterdag. Via de clubkanalen stak MVV op geniale wijze de draak met Noa Lang, verwijzend naar zijn uitspraak dat 'hij het Belgisch voetbal terug heet had gemaakt'.

Noa Lang is ook nog altijd speelgerechtigd voor Club Brugge onder 23, maar met zo'n 30 graden is Maastricht vandaag al heet genoeg gemaakt en dus is de aanvaller achtergebleven in België. #mvvclu — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) July 16, 2022

Nog enkele andere voorbeelden van de 'matchtweets' van MVV:

'15 | Na een kwartier het eerste succesje: onze meegereisde stagiair heeft zojuist driftig heel Oss leeggetinderd en dat heeft hem maar liefst drie nieuwe matches opgeleverd. #topmvv — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) April 16, 2021

'30 | Normaal heb ik weinig te klagen over de werkomstandigheden, maar mijn achterwerk is nu al vergroeid met de houten bankjes van de tribune in Meerssen en we moeten nog een uur. Mocht u gaandeweg geen updates meer ontvangen, ligt het daaraan.



🟡⚫ 0️⃣➖0️⃣ 🔴⚪ #meemvv — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) July 9, 2022