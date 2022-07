🎥 AC Milan-speler door de politie verkeerdelijk als een verdachte gezien

Het zou je maar overkomen. Je speelt bij AC Milan. Je rijdt door het centrum van Milaan en opeens wordt je tegengehouden door de politie. Ze sleuren je mee uit de auto, omdat je voldoet aan de persoonbeschrijving van een verdachte voor een schietpartij.

Tiemoué Bakayoko werd gefouilleerd en de politie had niet door dat ze de verkeerde op het oog hadden. Een collega kwam de agent die Bakayoko vasthield zeggen dat het om een speler van Milan ging. Je zag hem vreemd en met een vragende blik kijken naar zijn collega.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

