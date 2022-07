Toby Alderweireld schuwt verantwoordelijkheden niet bij Antwerp: "Ik heb het warm water niet uitgevonden"

Pauk Gheysens maakte van Toby Alderweireld (33) de best betaalde voetballer van het land. Een stevig etiket voor de Rode Duivel, die dan ook met argusogen zal bekeken worden. Toch maakt de Antwerpenaar zich weinig zorgen: "Ik geef mezelf altijd honderd procent, dus kan ik mezelf niets verwijten."

Alderweireld voetbalde de voorbije achttien jaar voor gerenommeerde clubs als Ajax, Atletico Madrid en Tottenham Hotspur. De ervaren Rode Duivel maakt zich naar eigen zeggen dan ook weinig zorgen over het prijskaartje dat rond zijn nek hangt. "Ik heb mezelf altijd druk opgelegd. Ik heb ook altijd bij clubs gezeten waar er altijd druk op de ketel stond. Ik besef dat er veel ogen op mij gericht zullen zijn, en dat is niet erg. Er is niets mis met kritiek. Ik kan teren op mijn ervaring: in goede, maar zeker ook in mindere momenten. Bovendien geef ik mezelf altijd voor de volle honderd procent, waardoor ik mezelf niets kan verwijten."

Toby Alderweireld oogde alvast messcherp op zijn voorstelling. De Antwerpenaar miste quasi de hele voorbereiding van Antwerp, maar heeft zeker niet stilgezeten. Zijn debuut lijkt dan ook niet lang op zich te moeten laten wachten. "Ik heb de eerste training goed verteerd. Ik heb de voorbije weken heel veel op mezelf getraind, dus was zo'n groepsessie weer even wennen. Maar ik ben heel aangenaam verrast. Ik ben naar hier gekomen om bovenin te staan. Al besef ik maar al te goed dat de Belgische competitie heel moeilijk is, zeker op fysiek vlak. Vandaar dat ik de voorbije weken ook keihard gewerkt heb. Ik wil het hoogste nastreven met Antwerp, daarvoor ben ik hier. Topfit ben ik nog niet, maar ik zit niet ver van mijn beste niveau. Moeilijk te zeggen wanneer ik inzetbaar zal zijn, maar lang zal dat niet meer duren", stelt Alderweireld de Antwerp-aanhang gerust.

"Warm water niet uitgevonden"

De verwachtingen zijn alvast strak gespannen. Alderweireld moet de defensie van Antwerp de komende seizoenen onder zijn vleugels nemen. "Natuurlijk zal ik de leiding nemen, maar dat doe ik op mijn manier. Je zult nu niet plots een andere Toby op het veld zien. Ik heb ook het warm water niet uitgevonden, hoor. De komende dagen is het voor mij belangrijk om de groep goed te leren kennen. Daar waar mogelijk, zal ik andere jongens zoveel mogelijk helpen, maar nogmaals: op de meest natuurlijke manier.

Alderweireld wordt bij Antwerp overigens herenigd met Marc Overmars, het duo werkte eerder bij Ajax samen. Alderweireld: "Marc heeft me destijds geholpen met de transfer naar Atletico Madrid. Daarna zijn we altijd contact blijven houden. Eerder dit jaar nodigde hij me hier uit om een wedstrijd te komen kijken. Toen is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Overmars kent me en weet wat hij binnenhaalt.".