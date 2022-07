🎥 Argentijnse rivaliteit op z'n hoogst: speler Independiente wordt bekogeld met... vis

De derby's tussen Racing Club en Independiente zijn meestal wel op het scherpst van de snee. Maar deze keer gingen de supporters een stapje verder. Eén van de spelers van Independiente kreeg een vis tegen zijn hoofd en moest even verzorgd worden.

Leandro Fernández gaf een trap tegen de bal en kreeg het volgende moment een vis pal in het gezicht. Hij was er zelfs even van de kaart van en moest verzorgd worden. Uiteindelijk speelde hij de partij wel uit.