Europese lijst Antwerp: Mark van Bommel laat deze drie namen uit de selectie voor confrontatie met Kosovaren

Donderdag begint het dan eindelijk echt voor Mark van Bommel en Antwerp. Dan ontvangt de Great Old Drita in de heenwedstrijd van de twee voorronde van de Conference League. Volgende week donderdag staat de terugwedstrijd in Kosovo op het programma.

Ondertussen heeft Antwerp zijn spelerslijst voor die dubbele confrontatie ingediend bij UEFA. Gazet van Antwerpen laat weten dat nieuwste aanwinst Toby Alderweireld daar nog niet opstaat, maar de Rode Duivel kan en zal nog toegevoegd worden. Wie niet in aanmerking zal komen voor de wedstrijden tegen de Kosovaren, zijn Björn Engels, Viktor Fischer en Pierre Dwomoh. Engels en Fischer liepen eind vorig seizoen blessures op en volgen nog steeds een individueel programma. Voor hen komen deze wedstrijden te vroeg. Ander verhaal voor Pierre Dwomoh. Het jonge talent, dat vorig seizoen fraaie dingen liet zien tijdens de play-offs, heeft centraal op het middenveld te maken met stevige concurrentie. Coach Mark van Bommel geeft op dit moment de voorkeur aan andere jongens.

