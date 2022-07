Prognose '22-'23, Plaats 6: tijd voor OHL om een ferme stap voorwaarts te zetten

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: OHL, dat een stap vooruit wil zetten.

Vorig seizoen

Omdat het lang moest wachten op nieuwkomers, werd het voor OHL een moeilijk seizoensbegin. Na verloop van tijd kwamen de Leuvenaars onder stoom, met Kaba die een aanwinst bleek voorin zodra zijn fysieke paraatheid dat toeliet. De vista van Mercier bleef een lust voor het oog. OHL werd koning van de gelijke spelen (11 stuks) en zo gingen er ook veel punten verloren. Wisselvalligheid bleef, OHL strandde op plek elf.

Transfers

Veel vers bloed bij OHL: twee nieuwe keepers in de personen van Nordin Jackers en Cojocaru, versterkingen uit het buitenland met Thorsteinsson, Mendyl, Gamboa en Mingo. het duo Dom - Holzhauser dat overkwam van Beerschot en Pletinckx die Waregem inruilde voor Leuven. Dat moet resulteren in een new look OHL, dat een heel nieuwe impuls krijgt.

© photonews

Daar staat ook wel wat uitgaand verkeer tegenover, met het vertrek van Mercier (naar Ferencvaros) dat ontegensprekelijk het grootste verlies is. Romo trok naar de VS, naar DC United. Youngsters Vekemans, Raemaekers en Allemeersch konden elders in ons land terecht. De passage in Leuven van Rezaei, Aguemon en Asante is ten einde. Sadzoute wordt uitgeleend aan Nîmes, Kaba keerde terug naar Midtjylland.

Het nodige heen-en weer verkeer dus aan Den Dreef, maar de ploeg is zeker al meer versterkt dan in dezelfde periode vorig jaar en zou dus ook al verder moeten staan. Weliswaar met een niet onbelangrijke uitzondering: net als in 2021 is het lang wachten op een nieuwe spits. Voor dat dossier wil het bestuur zich niet laten opjagen en vooral kwaliteit halen.

Voorbereiding

Als de uitslagen in de competitie even goed zijn als in de voorbereiding, staan ze er in Leuven goed voor. Reeksgenoot Charleroi (3-1) en degradant Beerschot (2-1) werden over de knie gelegd. Buitenlandse ploegen als Fortuna Sittard (1-1) en Leicester City (3-3) werden bedwongen. Het spektakelrijke gelijkspel tegen de vrienden uit Leicester is nog het meest bemoedigend.

Prognose

Er mag vanuit gegaan worden dat OHL zich in de spits nog zal versterken. Aan trainer Brys is het maximale te halen uit een speler als Holzhauser. Als de missie vernieuwing uitdraait op een succesvol, kan OHL de stap vooruit zetten die ook strookt met de ambities van de club. De voorbije twee seizoenen eindigden met een elfde plaats. Tijd om een (fel) verbeterde eindnotering in de wacht te slepen.

