Transferhuiswerk Anderlecht is in principe af, mits er zich geen opportuniteit meer voordoet

Anderlecht rondde vandaag de komst van Fabio Silva op uitleenbasis van Wolverhampton af. De Portugese spits zal in principe de laatste transfer van de Brusselaars worden. Felice Mazzu is tevreden met wat hij voor handen heeft.

Met de komst van Silva doet Anderlecht ook een serieuze financiële inspanning. Ze moeten geen huurprijs betalen, maar nemen wel zijn volledig loon over. Dat gaat dan over meer dan 2 miljoen euro per jaar. Uiteraard worden ze er nog steeds beter van, want Silva kostte de Wolves 40 miljoen euro. In normale omstandigheden is zo'n huur amper haalbaar.

Maar daarmee is het transferbudget wel grotendeels opgesoupeerd. Peter Verbeke is weer creatief geweest met de aankoop van jonge talenten als Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo. Daarnaast is Sebastiano Esposito gehuurd van Inter. Op het middenveld is het sowieso drummen en daar was geen versterking nodig. Wel moet Anderlecht hopen dat er achteraan weinig gebeurt met Delcroix, Debast en Hoedt.

Als er zich nog een opportuniteit voordoet in dat compartiment kan er nog iets gebeuren, maar voor de rest is men klaar. De verkoop van Bart Verbruggen aan Burnley zou ook nog nieuwe perspectieven kunnen openen, want daar zou vijf miljoen voor betaald worden.