Gesprek tussen Maldini en Club Brugge positief verlopen

Paolo Maldini en Ricky Massara zakten vandaag af naar Brugge om verder te onderhandelen over de transfer van Brugs goudhaantje Charles De Ketelaere. Volgens journalisten Fabrizio Romano en Alexandre Braeckman verliepen de gesprekken positief. Club zou het prijskaartje hebben duidelijk gemaakt. De volgende dagen en uren zou een akkoord bereikt worden en een definitief bod worden geplaatst.

AC Milan directors Paolo Maldini and Ricky Massara had direct meeting in Belgium with Club Brugge for Charles de Ketelaere, described as ‘positive’. 🔴⚫️ #ACMilan @SkySport



Talks will continue in the next hours and days to reach full agreement. pic.twitter.com/a61oBaUtRc