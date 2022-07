Prognose '22-'23, plaats 4: Anderlecht gaat voor meer resultaat en heeft spitsenduo dat brokken moet maken

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Anderlecht, dat onder Felice Mazzu meer resultaatgericht gaat kijken.

Vorig seizoen

Anderlecht deed het zeker niet slecht en had progressie gemaakt ten opzichte van het eerste seizoen onder Vincent Kompany. Toch bleven ze te wisselvallig om voor de hoofdprijs mee te spelen. Vooral in de matchen tegen Union lieten ze kansen op meer liggen. De bekerfinale had wel de bekroning moeten worden van het harde werk dat achter de schermen verricht werd om de club weer financieel gezond te maken.

Dat draaide echter uit op een domper. Gaandeweg het seizoen was de relatie tussen coach Vincent Kompany en zijn bestuur ook wat verzuurd geraakt. Kompany benadrukte meermaals dat resultaten gekoppeld zijn aan financiële mogelijkheden of aan geduld. Het bestuur was het daar niet mee eens, gezien de inspanningen die geleverd werden. Een derde plaats was het hoogst haalbare. Europees voetbal was de minimumbetrachting en dat werd bereikt.

Transfers

Anderlecht haalde de jonge wingers Ishaq Abdulrazak (20) en Nilson Angulo (19). Zij moeten de concurrentie aangaan met de meer ervaren mannen. Vooraan heeft Peter Verbeke een waar wonder verricht door twee spitsen van topkwaliteit te halen. Weliswaar op huurbasis, maar Anderlecht heeft nog niet de middelen om 10 miljoen uit te geven aan zulke mannen.

Met Fabio Silva (20) en Sebastiano Esposito (20) zijn twee Europese toptalenten aangetrokken. Zij zouden brokken moeten kunnen maken vooraan. Benito Raman en Mario Stroeykens worden hun stand-ins. Voor de rest is het afwachten of er achteraan nog een opportuniteit uit de kast valt. Met de miljoenen die ze gaan krijgen voor Bart Verbruggen van Burnley is er alvast nog iets mogelijk.

© photonews

Voorbereiding

Anderlecht won al zijn matchen in de voorbereiding, met de 3-0 tegen topploeg Lyon als geruststellende afsluiter. Paars-wit lijkt klaar voor de competitie. Opmerkelijk in de voorbereiding: voorlopig krijgt Adrien Trebel de voorkeur op Marco Kana. Dat zorgt voor wat onrust bij de supporters, maar het systeem van Mazzu lijkt alvast een verlossing voor onder meer Yari Verschaeren. Die speelde een fantastische voorbereiding en lijkt klaar om eindelijk helemaal door te breken.

Prognose

1.

2.

3.

4. Anderlecht

5. Racing Genk

6. OH Leuven

7. Charleroi

8. KV Mechelen

9. Standard

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing