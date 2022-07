Prognose '22-'23, Plaats 2: De lat ligt weer wat hoger bij Antwerp: aanpak Van Bommel valt in de smaak, resultaten navenant?

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Antwerp, dat na een seizoen zonder uitschieters de volgende stap wilt zetten.

Vorig seizoen

De aimabele Brian Priske was door zijn menselijke aanpak erg geliefd in de kleedkamer, maar op het veld liep het al te vaak erg stroef bij de Great Old. Het Europese avontuur zat er voor nieuwjaar alweer op, Westerlo bleek in de 1/16de finale de eindhalte in de Croky Cup.

In de competitie schaarde Antwerp zich -zonder oogstrelend voetbal- in de top vier, al kwam KAA Gent nog heel gevaarlijk opzetten. In de play-offs botste Antwerp op zijn limieten. De vierde plaats bleek het hoogst haalbare, pas op de slotspeeldag in Union kon Antwerp winnen. Het zou de laatste match worden voor Brian Priske.

Transfers

Met Davino Verhulst haalde Antwerp een ervaren Belg binnen als back-up voor Jean Butez. Met Anthony Valencia en Christopher Scott bracht Marc Overmars ook twee jonge talenten naar de Bosuil. Met Vincent Janssen heeft Mark van Bommel zijn gedroomde nummer 9 gekregen. De Nederlandse international werd voor 5,5 miljoen weggplukt uit Mexico.

Toby or not Toby, dat was wekenlang de question op de Bosuil. Eerder deze week werd hij officieel voorgesteld: Toby Alderweireld (33) speelt de komende drie seizoenen voor Antwerp. De 121-voudige international verlaat Qatar voor 'zijn' koekenstad.

Prioriteit voor Antwerp is het binnenhalen van een linksachter. Gaston Avila (20), een Argentijnse van Boca Juniors, lijkt daarvoor de gedoodverfde kandidaat.

Langs uitgaande zijde was het zaak om de kern af te slanken. Aurelio Buta en Johannes Eggestein verlieten de club defitinief, terwijl Frank Boya wordt uitgeleend aan STVV. Dorian Dessoleil en Alexis De Sart kregen al te horen dat ze naar een andere werkgever mochten uitkijken, idem voor Abdoulaye Seck en Pierre Dwomoh. Ook voor jongens als Junior Pius, Moustafa Ava Dongo, Didier Lamkel Zé en Guy Mbenza is er geen toekomst meer op de Bosuil.

Voorbereiding

De aanpak van Mark van Bommel lijkt aan te slaan. De spelers zijn te spreken over de duidelijkheid en open aanpak van de Nederlandse coach. Antwerp speelt steevast in een 4-3-3, met hoge intensiteit en veel beweging. In de voorbereiding werden Hoogstraten en KV Mechelen vlot opzij gezet. Op oefenstage in Nederland haalde Antwerp het van Red Bull Salzburg (2-1) en speelde het op dezelfde dag gelijk tegen de nationale ploeg van Qatar (2-2). Ook in de Match van de Vrede tegen Dynamo Kyiv liet Antwerp mooie dingen zien. Het stamnummer één haalde het met 2-1, Benson trof daarin alweer raak vanop vrije trap.

Prognose

Antwerp staat voor een belangrijk seizoen. Het spelpeil én de resultaten moeten beter in vergelijking met vorig seizoen. Veel tijd om op te bouwen is er echter niet voor Mark van Bommel: Antwerp moet de komende weken drie kwalifcatieronden zien te overleven om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Ook voor de Nederlandse coach is dit seizoen een herkansing, na een mislukt avontuur bij Wolfsburg.

In de competitie moet Antwerp met deze kern in staat zijn om beter te doen dan de vierde plaats van vorig seizoen. Zal het dit seizoen al voldoende zijn om Club Brugge van de troon te stoten? Daarvoor lijkt het nog wat te vroeg, tenzij Gheysens en Overmars eind augustus nog enkele verrassingen uit de mouwen schudden. Wat nu al zeker is, is dat Antwerp een versnelling hoger schakelde.

1.

2. Antwerp

3. KAA Gent

4. Anderlecht

5. Racing Genk

6. OH Leuven

7. Charleroi

8. KV Mechelen

9. Standard

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing