Timothy Derijck hoopt met Zulte-Waregem op een rustig seizoen

Timothy Derijck hoopt dat dit seizoen rustig verloopt voor Zulte-Waregem. "We hopen snel te pieken", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

Vorig seizoen moest Zulte-Waregem lang knokken om in 1e klasse te blijven. Pas op een paar speeldagen van het einde waren ze zeker van het behoud. Veel tegendoelpunten slikken, was een van de grootste problemen.

Tijdens de voorbereiding speelde Essevee met Timothy Derijck en Borja Lopez centraal achterin. Het ervaren duo moet dat probleem oplossen. "Maar verdedigen doe je met het hele team", zei Derijck aan Het Laatste Nieuws. "Ook de aanvallers en middenvelders moeten helpen. De voorbereiding verliep volgens mij goed. Er is een nieuw systeem en het duurt natuurlijk wat langer om dat erin te slijpen, maar het is uitstekend verlopen."

Het programma van Zulte-Waregem oogt meteen lastig, maar de 1e wedstrijd tegen Seraing is meteen een belangrijke. Seraing kon vorig seizoen zich pas redden na barragewedstrijden tegen RWDM. Winnen is dus de boodschap. "Vorig jaar hebben we dat al gedaan", zei Derijck. "Het was niet met goed voetbal, maar punten pakken, was het belangrijkste. Dit jaar is dat niet anders. We willen snel pieken en meteen punten veel punten pakken. Zo hebben we een rustig seizoen."