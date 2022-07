Belg Tom Saintfiet grijpt net naast award van 'Coach of the Year'

De Belg Tom Saintfiet heeft net niet de award van 'Coach of The Year' mogen ontvangen. Dan gaat het natuurlijk over een award die is uitgedeeld in het Afrikaanse continent.

In 2014 begon Saintfiet aan zijn eerste avontuur in Afrika, bij het Zuid-Afrikaanse Free State Stars. Nadien werd hij bondscoach bij Togo en Bangladesh. Na uitzwervingen bij Trinidad en Tobago en Malta belandde Saintfiet in 2018 opnieuw in Afrika. Sindsdien is hij bondscoach van Gambia en in die functie doet hij het erg goed.

Saintfiet leidde Gambia verrassend naar de kwartfinales op de Afrika Cup. Saintfiet werd dan ook genomineerd voor de prijs van 'Coach of The Year' in Afrika. Hij overleefde ook schifting na schifting: toen ruim anderhalve week geleden maar vijf trainers meer overbleven, zat hij daar ook nog altijd bij.

Inmiddels is bekendgemaakt wie met de prijs aan de haal gaat en dat is niet Saintfiet geworden. Het is Alliou Cissé die verkozen is tot beste trainer van het jaar in Afrika. Saintfiet kan zich troosten met de wetenschap dat hij toch maar mooi bij het kransje van beste coaches geplaatst werd.