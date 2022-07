Dury en Deschacht kijken naar KAA Gent als dé uitdager van Club Brugge: "Schrijf het op: Gent gaat meedoen"

Vanavond wordt de nieuwe jaargang in de Jupiler Pro League op gang getrapt. Standard ontvangt vrijdag KAA Gent, dat zijn ploeg na een sterke tweede seizoenshelft intact kon houden. De lat mag dus weer wat hoger gelegd worden voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

In een vooruitblik op het nieuwe seizoen in Het Nieuwsblad schuiven Francky Dury en Olivier Deschacht de Buffalo's naar voren als outsider voor de titel. "Schrijf maar op: Gent gaat meedoen", aldus Dury. "Ze beschikken over de ervaring en intelligentie van Kums en Odjidja. Het spitsenduo Tissoudali-Cuypers kan ook werken. Dan heb je jongens als Samoise en Castro-Montes: dát zijn pas wingbacks. Met de komst van Torunarigha staat de verdediging van vorig seizoen er ook weer."

Ook Olivier Deschacht gelooft in de kansen van KAA Gent. "Defensief staat het daar uitstekend. Het trio Okumu-Ngadeu-Torunarigha was outstanding in de bekerfinale. Doelman Davy Roef is ook volwassen geworden. Voor mij is de voorwaarde om titelkandidaat te zijn dat Tissoudali aan boord blijft. Voor mij is hij het ultieme wapen van Gent."