OFFICIEEL: 39-jarige Dani Alves weet van geen ophouden en versiert transfer naar Mexico

Na een half seizoen kwam er onlangs een einde aan de tweede periode van Dani Alves (39) bij zijn Barcelona. De Braziliaanse rechtsachter sprak in The Guardian over een gebrek aan respect bij Barça.

Alves is intussen 39 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen. Meer nog, de flamboyante rechtsachter wil met Brazilië eind dit jaar naar het WK in Qatar. De 125-voudige international heeft intussen een nieuwe club beet. Alves gaat aan de slag bij Pumas, dat met 5 op 9 gestart is aan het seizoen in de Mexicaanse hoogste klasse. Pumas pikte Alves transfervrij op. ⚽️ @DaniAlvesD2 te esperamos. 🇲🇽🇧🇷#OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/bJe7ntoF2v — PUMAS (@PumasMX) July 22, 2022