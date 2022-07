De B-kern van Antwerp is meer waard dan het volledige elftal van Seraing

Nieuwe sportief directeur en een nieuwe trainer dat betekent nieuwe spelers en spelers die worden teleurgesteld en moeten vertrekken. Zo zit de B-kern van Antwerp is al redelijk vol met dure vogels.

Een aantal spelers zaten al in de B-kern bij Antwerp zoals Didier Lamkel Zé, Dorian Dessoleil, Alexis De Sart en Junior Pius. Van Bommel had na de stage al aangegeven dat de groep te groot was geworden en dat er nog een aantal spelers zouden afvloeien bij de A-kern. Zo gezegd, zo gedaan en daar kwam deze week nog Abdoulaye Seck, Pierre Dwomoh en Bruny Nsimba bij. In totaal wordt de waarde van deze spelers geschat op 12.550.000 euro. Bij Seraing is de volledige A-kern 9,8 miljoen euro waard.

Wil Antwerp nog iets recupereren van de uitgegeven miljoenen voor deze spelers dan hebben ze nog één maand om deze van de hand te doen. Al zullen ze nooit de som kunnen binnenrijven dat ze ooit ervoor in gedachten hadden. Antwerp betaalde zelf een som van om en bij de 6,5 miljoen euro voor dit zevental.